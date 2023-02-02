【旅遊經 編輯部報導】

今年臺灣燈會分為四大展區，包括中央展區(國父紀念館、市府前廣場)；源展區(松山文創園區)；光展區(東區商圈)；未來展區(信義商圈、四四南村)等，其中中央展區，分設在國父紀念館及臺北市政府前廣場，中央展區設有一座主燈、三座副燈以及六大多元主題燈區，已持續測試調整，正式於2月5日閃耀登場！

主燈玉兔壯彩 (圖：交通部觀光局提供)

位於中央展區有今年主燈──「玉兔壯彩」，也是睽違4年後，再度回歸值年生肖造型，由藝術家李明道操刀，首創高達22公尺的Robot造型科技玉兔主燈，邀請奧運金牌選手「郭婞淳」透過臉部動作捕捉技術，為玉兔增添生動表情，搭配金曲音樂人陳建騏創作主題音樂，自由變換多套精彩表演，讓民眾大飽眼福、光彩炫目；不僅如此，主燈搭配經典建築臺北101展演，在今年為民眾帶來節慶的歡愉及熱鬧景象！

副燈蟠龍獻瑞 (圖：交通部觀光局提供)

副燈從心出發 (圖：交通部觀光局提供)

另外，三座副燈分別由燈藝師藍永旗取材臺灣常民信仰，結合傳統技藝與機械展演，以「蟠龍獻瑞」致敬千禧年台灣燈會九龍燈意象；「從心出發」由燈藝師黃文全以臺灣造型為基座，藍鵲家族佇立於大樹頂端，一顆滿懷感恩的心致謝疫情期間辛勞的醫護人員；「躍動未來」則由藝術家莊普取樣諸多建築外觀，以數位科技0與1為創作元素，打造有別以往卻帶著傳統花燈精神的科技作品，不同樣貌的副燈展現台灣燈會從經典到創新。

湖光悠遊燈區 (圖：交通部觀光局提供)

生肖叢林燈區 (圖：交通部觀光局提供)

六大多元主題燈區包含結合國父紀念館水域生態翠湖的「湖光悠遊燈區」、回顧台灣燈會歷年小提燈的「生肖叢林燈區」、融合傳統民間故事和各國童話元素的「歡樂派對燈區」、激發民眾對未來生活想像的「科技創新燈區」、光影藝術結合國父紀念館建築的「台灣臻美燈區」，以及透過花燈串起國際交流情誼與美好的「國際友誼燈區」。

國際友誼燈區 (圖：交通部觀光局提供)

台灣燈會兔年小提燈可組裝為兩種造型，包括手提或兔耳燈(圖：臺北市政府民政局提供)而大小朋友最在意的小提燈，「大展虹兔」將於2月4日至2月6日每日下午3點在主展區及十二行政燈區發放，總計8萬盞，今年的小提燈以經典兒童文學「愛麗絲夢遊仙境」中白兔為發想，而值得一提的是──「大展虹兔」除可供提燈遊玩，亦可組裝成戴於頭上的兔耳朵，搭配LED燈的璀璨燈光，讓每個人都化身為閃亮亮的小兔子！

台灣燈會小提燈-大展虹兔(圖：臺北市政府民政局提供)

小提燈領取方式分為現場排隊及線上預約2種，民眾請特別注意！現場排隊地點包括：主展區(國父紀念館10號服務台、臺北市政府1樓東南區戶外景觀平台)及十二行政燈區，於2月4日至2月6日每日下午3時開始發放，每人限領取一盞，若需第二盞，需重新排隊。

台灣燈會兔年小提燈可組裝為兩種造型，包括手提或兔耳燈(圖：臺北市政府民政局提供)

而且現在起即可線上預約，民眾可採台北通APP預約登記，亦可進入燈會官網小提燈預約網頁以「健保卡」、「自然人憑證」或「行動自然人憑證」擇一方式進行預約。每一帳號限預約一場次，預約後於2月4日至6日每日下午3時至6時在臺北市政府1樓東南區戶外景觀平台，依照預約場次領取，每1小時為一場次，每日限量3,500盞，溫馨提醒，民眾領取時，請攜台北通掃碼或攜帶身分證件方可領取！相關訊息，可至2023台灣燈會官網查詢！