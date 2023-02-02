大陸男神胡歌上月底宣布閃婚，還雙喜臨門生下一女，先前他被問到終身大事總拿彭于晏來擋槍，沒想到胡歌自己先結婚，導致網友催婚的重擔落到彭于晏身上，昨(1日)彭于晏工作室發文，間接回應：「不急啊，我們慢慢來」，今就有網友自曝在北海道遇到彭于晏，可見他穿著喜氣紅色上衣，但低頭沉默不語，一副若有所思的樣子令人好奇。

胡歌和彭于晏先前都被封為演藝圈黃金單身漢一族，隨著合作過的男星、女星一一結婚成家，兩人也常被問到何時走入婚姻的話題，胡歌當時便點名彭于晏，稱對方都還沒結婚，他不心急，彭于晏也同步回應：「他也不急，那我也不急」，近日胡歌結婚，「熱心」網友都紛紛湧到彭于晏微博留言，昨彭于晏工作室則曬出二月行程，寫下：「不提前預設的人生，始終相信會與美好不期而遇。2月，不急啊，我們慢慢來」。

近日網友在北海道偶遇彭于晏。（圖／翻攝自會火微博）

今《會火》報導，有網友在北海道的餐廳巧遇彭于晏，可見他戴黑色鴨舌帽、穿紅色上衣，低著頭沉默不語，網友回：「沒當面催婚吧」，《會火》回應：「網友說想合影被拒絕了」，另外有網友解釋：「那天他是沒剃鬍子」，此外還有網友因為胡歌老婆疑似是經紀人的事變得謹慎，笑說：「他旁邊的女生是誰」、「女生是老婆吧」、「難怪工作室說慢慢來」。

張鈞甯（左起）、蔡依林、舒淇、林珈安都跟彭于晏傳過緋聞。（圖／中時資料照片）

彭于晏外型帥氣，曾傳過不少緋聞，最有名的對象是張鈞甯、蔡依林、舒淇、林珈安，其中和蔡依林曾被傳秘戀3年，但被男方母親和經紀公司反對，而舒淇後來與馮德倫結婚，彭于晏第一時間送上祝福，並開玩笑說：「真相大白後，小彭不用再做煙幕彈了」。