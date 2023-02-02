韓國統計局周四公布，今年1月CPI年增5.2％，高於2022年12月與市場預期的年增5％。若按月來看，1月CPI月增0.8％，同樣高於去年12月的0.2％與市場預估的0.5％增幅。

其中，公共事業成本較上個月攀升4.6％，農產品價格大增6.2％成為推動通膨的最大因素。相較之下，石油產品支出下跌2.8％。