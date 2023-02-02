韓國統計局周四公布，今年1月CPI年增5.2％，高於2022年12月與市場預期的年增5％。若按月來看，1月CPI月增0.8％，同樣高於去年12月的0.2％與市場預估的0.5％增幅。
其中，公共事業成本較上個月攀升4.6％，農產品價格大增6.2％成為推動通膨的最大因素。相較之下，石油產品支出下跌2.8％。
韓國官方周四（2日）公布數據顯示，韓國1月消費者物價指數（CPI）較去年同期成長5.2％，攀抵三個月新高，且高於市場預期的年增5％。
韓國統計局周四公布，今年1月CPI年增5.2％，高於2022年12月與市場預期的年增5％。若按月來看，1月CPI月增0.8％，同樣高於去年12月的0.2％與市場預估的0.5％增幅。
其中，公共事業成本較上個月攀升4.6％，農產品價格大增6.2％成為推動通膨的最大因素。相較之下，石油產品支出下跌2.8％。
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