WBC（世界棒球經典賽）將於今年3月正式開打，許多大聯盟球員都將不同於以往，迎接不一樣的春訓模式，根據大聯盟官網記者奎莫（Daniel Kramer）報導，水手營運總裁狄波托（Jerry Dipoto）表示，陣中王牌投手卡斯提歐（Luis Castillo）並不會代表多明尼加參與今年WBC。

大聯盟球團相當擔心自家球員在WBC發生受傷的情況，會加以限制選手出賽數以及投球局數，甚至不讓球員參加賽事，尤其卡斯提歐是水手去年賽季交易大限前，從眾多球隊爭奪中搶下的珍貴資產，而這筆交易也馬上發揮效果，水手終結了21年無季後賽打的乾旱期，立刻送上了5年長約續留卡斯提歐，而他在去年季後賽上貢獻2場優質先發予以回報。

狄波托表示，這個決定是與卡斯提歐共同做出的，水手希望卡斯提歐在球團的第一個完整的賽季，能夠完全參與球隊春訓，卡斯提歐也接受水手安排，這讓球團鬆了一口氣，畢竟先前小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）因不滿勇士不給參賽，憤而上IG發文怒轟大聯盟。不過即使少了卡斯提歐加入，多明尼加陣容依舊相當堅強，新科國聯賽揚獎得主阿坎塔拉（Sandy Alcantara）、太空人左投瓦德茲（Framber Valdez）領銜投手陣容。打者部分，卡斯提歐隊友「J-Rod」胡力歐羅德里格茲（Julio Rodriguez）、小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）及索托（Juan Soto）也有意披上多明尼加戰袍。

水手過去就曾有重要戰力在參加WBC時受傷，休賽季簽下的左投史麥利（Drew Smyly）2017年替美國出賽，不料完成先發後兩個禮拜，史麥利被診斷出手肘拉傷，隨後只能接受TJ手術（韌帶置換手術）的事實，史麥利並未有過替水手出賽的紀錄。