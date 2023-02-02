南韓人氣男神宋仲基近日在官方粉絲團宣布二婚又當爸的喜訊，引發網友熱議，不只有人挖出兩人相愛時間線，更好奇身為前妻的宋慧喬反應如何。對此，就有網友挖出她此前受訪有關於「顏值」的討論，指出：「她看起來好顯老。」

宋慧喬日前靠著Netflix韓劇《黑暗榮耀》裡的精湛演技，成功擺脫以往在《太陽的後裔》、《浪漫滿屋》、《現正分手中》等多部戲劇中的「甜寵」形象，轉以「復仇女王」拓展新戲路，而她的表現也未讓觀眾失望，《黑暗榮耀》更霸佔多地Netflix非英語節目收視的前10名榜單。

豈料，有部分網友並不買單，認為已達41歲的宋慧喬在劇中的畫面顯得有些滄桑，尤又以眼角細紋及法令紋特別明顯，讓網友認為她與角色的形象不相稱。更有網友在論壇上扒出過去她在各個演藝作品中的照片，認為她的樣貌變化有較大差異。

有網友挖出宋慧喬過去作品中的照片。(圖／達志影像)

對此，宋慧喬26日接受雜誌採訪時，被問及此事，坦然自若地回答：「在一般的觀點中，電視劇裡的男女主角外貌亮眼是正常的。」隨後話鋒一轉，指出：「但我飾演的角色一生都在受苦，如果她看起來容貌管理得很好，那才是錯誤的。」更直言：「很多人說我變老了，我當然也有變老。」率真自然的高EQ回答讓她獲得不少人的贊同。

就有網友為宋慧喬緩頰，表示她看起來老態盡顯示為了演戲所需要的疲態妝容，而她在《黑暗榮耀》中的演技，打破她以往溫柔甜美的戲路限制，成為極大的反差。更有人指出這「一絲老態」的歲月痕跡更顯得異常迷人，拉升她的質感，留言：「這才是真實『被霸凌者』的模樣」、「不同年齡段有的魅力。」