一名陳姓男子在高雄一處開設神壇，騙要替女信徒A「開筋骨」，未經同意脫下A女衣物，強行侵犯A女得逞，直到A女向妹妹訴說，在妹妹陪同下前往醫院驗傷提告，全案才曝光。橋頭地院審結，依強制性交罪，判陳男有期徒刑3年2月。可上訴。

判決書指出，A女在母親的介紹下，前往陳姓男子在高雄住處開設的神壇參拜，陳男表示自己收到神明指示，需替A女開筋骨修行，A女因不明白法事內容加上對宗教的敬畏，便跟著陳男進到房間。

未料，陳男竟在未取得A女同意的情況下，脫去A女全身衣褲，以朱砂毛筆沾水點滿A女全身，以手、嘴處碰A女的私密處，並在違反A女的意願下，接續對A女性侵得逞，直到A女向妹妹訴說，在妹妹陪同下前往醫院驗傷，全案才曝光。

橋頭地院審理時，法官痛批陳男濫用A女的信賴，假藉宗教名義，違反其意願做出強制性交行為，惡性並不亞於一般對被害人施以物理強制力性交的人，且陳男在警詢時曾質疑A女設局仙人跳，故對於陳男是否真心悔改，甚是懷疑。

法官指出，陳男僅為了滿足個人慾望，強行對A女做出強制性交行為，已經嚴重戕害A女身心，實屬不該，兼衡陳男最終認罪，也與A女達成調解並給付調解金等一切情狀，依犯強制性交罪，處陳男有期徒刑3年2月，可上訴。