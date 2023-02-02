迎接2023兔年元宵節到來，麗寶樂園渡假區的福容大飯店特舉辦搓湯圓、燈籠DIY等活動。麗寶樂園指出，還有兔兔提燈免費送，住宿抽價值百萬奧迪汽車；樂園應景推出兔年花車遊行、OUTLET科莫湖到了夜晚還有「光之躍兔」燈光造景音樂秀；麗寶新年城三大燈區只到月底，想一睹燈飾造景要把握機會。

麗寶樂園兔年遊行應景登場。(麗寶樂園提供)

麗寶樂園指出，福容大飯店2月份規畫豐富休閒活動，包括應景的燈籠DIY、滾元宵，還有園遊會市集與趣味遊戲、親子帶動跳等適合親子家庭的活動可體驗；即日起社群打卡還可以免費兌換小兔子提燈，數量有限送完為止。

情人節腳步逼近，麗寶福容大飯店的LINE FRIENDS主題房，有適合情侶、夫妻入住的「浪漫滿屋」、「愛的連線」房型，熊大兔兔與滿滿愛心，營造超萌浪漫氛圍。即日起推出「春日樂悠遊」雙人住房專案，最低只要6999元起，包含雙人一泊一食、探索世界門票等，並加贈天空之夢摩天輪搭乘券。

麗寶新年城共有三大燈區，展至今年2月28日。(麗寶樂園提供)

麗寶樂園表示，住飯店玩樂園還能賞兔!今年探索世界樂園遊行以生肖年主角兔為主軸，推出「DANCE 兔GETHER 歡樂大遊行」，受到親子族群的廣大迴響，由身穿西裝、手持兔子面具的萌兔舞者與可愛的紅蘿蔔精靈，帶來一場歡樂派對，就連可愛的POPA家族也換上兔年造型，絕對是親子出遊不容錯過的精采表演。

麗寶OUTLET光之躍兔只到2月28日，相當適合遊客提燈來賞兔。(麗寶樂園提供)

麗寶樂園強調，夜幕低垂還可到麗寶新年城燈區欣賞最應景的「兔年燈光秀」，就在全台最美的湖濱商場麗寶OUTLET MALL，沿著歐風運河蜿蜒到底，有座猶如天空之鏡的科莫湖，特別設置「光之躍兔」燈區，是全台第一座兔子造型的跳躍式燈光造景，將近20隻可愛的小兔子，搭配燈光與節奏在湖面上嬉戲跳躍，很適合提著小燈籠來到燈區應景慶元宵。