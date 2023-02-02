預計歐洲央行會再次將存款利率提高0.5百分點(2碼)，來到2.5%，符合於央行12月的說法。這也將使ECB對銀行支付的存款利率來到自2008年11月以來最高水準。該利率是從去年七月的-0.5%低水準，一路攀升。

不過聯準會於周三放慢升息速度，以及歐元區經濟前景黯淡的背景下，ECB行長拉加德(Christine Lagarde)將面臨下個月是否要放緩和小幅升息的問題。

拉加德至今為止，都反駁了ECB將軟化抗通膨立場的說法，投資人也預計行長和其他政策官員在周四將會重申堅決立場。

歐洲央行在去年12月表示，將以「穩定速度」加息，直到央行對通膨率回落至2%的目標感到滿意。但是此一指導意見，如今在理事會內部引起了爭議。

荷蘭、斯洛伐克和斯洛維尼亞的央行行長，這些支持鷹派升息政策的人士明確呼籲，在2月和3月均需進一步升息50基點。

但希臘和義大利央行行長等鴿派人士主張，採取較小的升息，或者要求歐洲央行至少在3月要做出放緩的承諾。

分析師表示，這種緊張關係可能導致各方在措辭上達成妥協，就如同去年12月那樣，歐洲央行根據最新資料來決定下次加息的幅度。

但近期資料顯示出喜憂參半的景象。歐元區整體通膨率在10月達到10.6%峰值後，一直快速下降；但核心通膨一直穩定在高位，或是上升。

而歐元區經濟在第四季意外地小幅成長，主要原因是冬季氣候異常地溫和，減少了能源消耗，以及愛爾蘭的出色表現。

此外歐洲央行一項調查顯示，各銀行的收緊信貸程度，為自2011年歐債危機以來之最，而這通常是成長放緩和通膨減弱的預先徵兆。

在一些觀察人士看來，這意指著，歐洲央行不承諾未來任何政策動向，是明智的。