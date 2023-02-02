內政部長林右昌指出，民進黨九合一選舉敗選最重要的因素，在於基層民眾相對剝奪感極為強烈，因此再漂亮的經濟數字，人民依舊無感。前民進黨立委林濁水今天反問，難道「論文門」、黑金、抗中保台變成迴力鏢，都不是「真正原因」，都是「假原因」？並酸林右昌的說法是「神奇的『真正原因』」。

九合一選舉民進黨大敗，黨內紛紛檢討敗選原因，從基隆市長卸任後轉任內政部長的林右昌指出，三年疫情讓貧富差距變大，讓社會相對剝奪感變大，情緒的累積讓所有不滿的問題都被放大，「我個人覺得，這才是民進黨去年底敗選，最重要的政經與社會因素」。

對此，林濁水表示，沒有人會質疑民眾相對剝奪感也是敗選原因，但稱其為「真正原因」，那麼是指論文門、黑金、抗中保台變成迴力鏢都不是「真正原因」，都是「假原因」？

他反問，難道各家民調發現民眾對論文門強烈反感都是假反感？民眾認為總統對中國軍演太軟弱也是假民意？而和漂亮經濟數據相伴的就業機會增加，高科技加薪得到好處的人又都不出來投票？

林濁水認為，事實上，相對剝奪感是任何資本主義社會都不可能不存在的現象，這也是先進民主國家，包括美國民主黨在內，沒有一個沒有左翼或中間偏左政黨存在，同時這樣的政黨還是得和保守黨輪替執政的理由。酸林右昌的說法是「神奇的『真正原因』」。