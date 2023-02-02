住展雜誌今天表示，房市各項利空接踵而來，去年Q4房價漲幅收斂。

新成屋、預售屋房價平均年漲幅，約15.2％，較去年Q3減少2.9個百分點，漲幅未再創波段新高。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，因多重利空因素讓買盤持續觀望，北台灣各縣市去年Q4房價上漲力道，都不如Q3；其中新竹地區，單季漲幅更直接砍半，房價上漲速度像是從高鐵轉乘台鐵。

成采錡分析，隨著買氣續處低檔，及越來越多建商推案策略從帶隊進攻轉為駐兵防守，預估今年Q1北台灣平均房價將在桃竹市況衰退下持續盤整。

台北市去年Q4房價漲至106.6萬元／坪，較Q3上漲1萬元／坪、季漲幅約0.95％，房價連六季改寫歷史新高；一年上漲11.5萬元／坪，年漲幅12.1％。

新北市Q4新建案房價上升到48.2萬元／坪，較Q3漲1.3萬元／坪、季漲幅約2.8％，房價連續五季創新高；較前年同期，上漲4.5萬元／坪，年漲幅約10.3％。

桃園市去年Q4房價31.5萬元／坪，較Q3小漲0.6萬元／坪、季漲幅約1.9％，與前年同期相比，價位上漲4萬元／坪、年漲幅約14.5％，僅次於新竹地區。

基隆市Q4新建案平均房價24.6萬元／坪，與Q3相同，再與前年相比，房價僅漲1.9萬元／坪、年漲幅約8.4％。

宜蘭地區Q4房價23.9萬元／坪，季漲幅約2.1％、年漲幅約9.6％。

新竹地區去年Q4房價漲至37萬元／坪，雖較Q3僅小增1.3萬元／坪、季漲幅3.6％，但若是與前年同期相比，房價已漲了9.8萬元／坪，年漲幅約36％，直接讓其他縣市看不到車尾燈。