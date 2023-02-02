史上最長春節連續假期結束，民眾、學童陸續返回職場及學校；東勢警分局於年假期間維護治安、交通與為民服務不打烊。警方指出，員警除打詐、緝毒及交通疏導管制等工作外，亦統合義警、民防、義交及守望相助隊等民力，全力投入並提供各項具體服務。讓轄內民眾及往來遊客度過安心平順春節連假。

東勢警分局春節期間，維護重要節日治安與交通，確保轄內民眾及遊客平安順遂。（警方提供）

警方指出，2023年加強重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為3大主軸。春節期間計有民眾舉家外出住居安全維護24件、保護民眾存提款安全30件、員警忠勤、忠義事蹟22件、協助推行急難紓困實施方案4件、協助弱勢家庭轉介社福單位9件、尋獲失蹤人口數8人等。

東勢警分局春節期間，維護重要節日治安與交通，確保轄內民眾及遊客平安順遂。（警方提供）

石岡分駐所於日前接獲報案，94歲的李姓阿嬤負氣離家、遍尋不著，因其年事已高且患有慢性病，擔心其身體狀況無法負荷，該所緊急動員所有線上警力，依報案人所述特徵及長者可能行經的路線仔細尋找，僅用不到半小時即尋獲失蹤長者，經員警耐心陪伴開導，阿嬤終於願意與家人返回住家。

東勢警分局春節期間，維護重要節日治安與交通，確保轄內民眾及遊客平安順遂。（警方提供）

茅埔派出所於日前接獲報案，於東關路六段、上城街口一名婦人呆坐路旁，經派員前往了解，該婦人是獨自步行外出購物，返程時因年邁雙腳無力無法行走，坐於路旁休息，警方遂以巡邏車協助載送婦人返家。

土牛派出所春節連假期間，獲報民眾車輛突拋錨在豐勢路上，因該路段車流量甚大，員警立即偕同義交合力將拋錨車推至附近停車場停放，確保民眾安全並協助後續處置。另東勢、新社、中坑及永源等所，年前與熱心、社福團體一起寒冬送暖，讓需幫助民眾感受到社會各界及警方的溫暖。

東勢分局長林大為說，今年加強重要節日安全維護工作期間投入警力1490人次、民力308人次，執行成效斐然。警方將持續推行各項治安、交通具體服務措施，守護美好山城，讓轄內居民都能安居樂業、幸福過好日。