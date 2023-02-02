住在基隆的張姓男子於2021年12月公民投票之後，在時任高雄市議員高閔琳的在蔡英文總統的臉書留言處下方，辱罵蔡英文總統是狗，以及罵高閔琳垃圾，還揚言要殺高閔琳全家。橋頭地院審理後依恐嚇危害安全罪，判處張男拘役40天。高閔琳對此不評論。

張男因為不滿意公民投票的結果，竟然於2021年12月19日見高閔琳的使用臉書帳號在「蔡英文Tsai ing-wen」臉書頁面上留言「謝謝台灣人民，台灣大步向前」等文字後，竟基於妨害自由與恐嚇之犯意，在高的留言下方公開回覆「垃圾議員，蔡英文就是一條狗，妳是狗娘養的」、「蔡英文養的狗議員，妳媽媽也是路邊的野狗吧，不然怎麼生了妳這小畜哈哈哈哈」。

張男甚至留言指出：「知道妳住哪，要林北殺你全家嗎」並同步Tag高閔琳，以歧視性、羞辱性、加害生命身體安全的文字辱罵並恐嚇高閔琳，令高心生畏懼。警方對此相當重視，循線查獲此案。

法官認為，從事營造業的張男是成年人，但他只因為對投票結果不滿意，就上網留言侮辱並恐嚇高閔琳，貶損高的人格、社會地位，且造成高的精神上恐懼。考慮他的學經歷，判處拘役 40天，可易科罰金。可上訴。