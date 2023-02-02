前「樂天女孩」成員倪暄，去年年底傳出劈腿前男友和球星陳晨威交往的感情風暴後，造成不小的爭議，今年1月球團宣布倪暄因為合約期滿，將退出啦啦隊。倪暄也不改堅強作風，近日更在IG上透露未來的規劃。

倪暄近日開放IG限動問答被問到，離開啦啦隊之後要未來要如何發展，她表示雖然沒有特別設限要往哪邊發展，「但啦啦隊方面，目前想休息，以後就看緣分囉！」談到最近有甚麼想做的事？倪暄則回答「做一些瘋狂的事！」、「還有那些想做，卻一直沒時間完成的。」，看來是想要給自己一段好好沉澱的時光。

倪暄大方回應粉絲們的提問。(圖/倪暄 IG)

倪暄對於感情問題，也坦率回應。(圖/倪暄 IG)

另外，粉絲們也相當關注她的感情狀況，有網友問說：「會閃婚嗎」、「有打算再交男友嗎？」倪暄也大方回答：「不可能。」坦言暫時也不會想交男朋友，無奈表示「等等一言不合又上新聞」。最後面對網友提問「可以解釋跟貓男的事情嗎？」倪暄竟PO出一張照片回應，「以後會專門做影片給大家講解的」，未來似乎會透過影片方式說明。