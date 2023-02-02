美國放空機構興登堡研究（Hindenburg Research）上周發布一份調查報告，指控印度富豪阿達尼（Gautam Adani）的商業帝國，在過去的數十年進行操縱股價、會計詐欺等違法行為，這也讓集團總市值蒸發920億美元（約新台幣2.7兆），阿德尼個人在一周內也失去超過517億美元（約新台幣1.5兆）的財產，不再是亞洲首富。

綜合外媒報導，阿達尼集團靠著掌握印度基礎建設產業擴張實力，業務涉及港口、機場、採礦、水泥及電力系統，阿達尼集團的股價飆升，讓阿達尼本人的身價水漲船高，去年淨資產一度達到1500億美元，僅次於特斯拉執行長馬斯克。

然而上週興登堡發布一份調查報告，指控該集團長年以來操縱股價與會計資料，公司存在極為嚴重的財務問題，同時公司高估值與高負債的狀況也令人感到擔憂。

即使阿達尼出面澄清，仍面臨股價慘崩的危機。阿達尼集團的總市值在一周內暴跌920億美元，阿達尼本人的身價也損失超過517億美元，將亞洲首富的寶座讓給同胞印度信實集團董事長安巴尼（Mukesh Ambani）。

此外，由於發布放空的機構來自美國，引發印度輿論批評，美國此舉是想要攻擊印度國家經濟，且總理莫迪（Narendra Modi）對此事保持沉默，更招致反對黨的批評，不過最新消息指出，莫迪正與印度證券交易委員會保持聯繫，監管機構可能會在近期提交相關報告。