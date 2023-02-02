美國政府已停止核發美國企業供貨中國華為的許可證，更施壓盟國共同抵制華為，陸媒則指出，儘管美國不斷向歐洲盟友施加壓力，要求他們在5G網路建設中不要採用華為技術，但實際情況是，許多歐洲國家仍使用中國設備，其中德國在5G方面越來越依賴華為。

電信諮詢公司斯特蘭德諮詢（Strand Consult）對31個歐洲國家的研究顯示，截至2022年底，華為在歐洲8個國家供應了超過50%的5G設備，歐洲大國包括德國、義大利、波蘭、葡萄牙、奧地利和西班牙等，仍在繼續購買大量中國5G設備。

其中德國在5G方面越來越依賴華為，2022年德國在5G RAN（智能手機連接網絡的基地台和相關基礎設施），高達59%的設備由華為供應，地中海島國賽普勒斯（Cyprus）5G網路更是100%來自華為。

其他歐洲國家方面，雖然英國禁止華為獲得新合約，但其已安裝的5G網路中，有41%設備是中國廠商製造，而且英國政府近期宣布，移除英國5G網路核心中的華為設備和服務最後期限，由原定的2023年1月28日延至2023年12月31日，從所有5G網路中移除的最後期限則是2027年底，代表脫離華為設備並不容易。

華為想活下去無所不用其極，除了向歐洲國家收取專利費，更靠著分拆榮耀求生，幫助其部分手機業務規避美國的制裁。根據統計，榮耀在2022年出貨量大幅成長34.4%，是去年唯一一家在中國出貨量成長的主要手機製造商，其在中國智慧手機排名僅次於Vivo，更可能在今年登上中國第一大手機。