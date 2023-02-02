為改善財務結構、健全營運發展，劍湖山決議辦理減資17.67億元、減資幅度約59.56％，議案已於1月6日召開股臨會議決通過，減資後實收資本額將自29.67億元降至12億元。不過，公司公告已先自行撤回申請案，待增補2022年經董事會通過財報後再重新送件。

劍湖山2022年合併營收4.73億元、年增達54.57％，為近3年高點。營業虧損0.44億元、虧損幅度年減達70.63％，創近17年最佳紀錄。稅後虧損0.86億元、虧損幅度年減達47.5％，每股虧損0.29元，亦雙創近17年最佳表現。

以此推算，劍湖山2022年第四季合併營收1.34億元，雖季減26.24％、仍年增10.8％，營業虧損0.13億元，較第三季轉虧、虧損仍年減22.76％。稅後虧損0.17億元，較第三季獲利0.23億元轉虧、虧損仍年減23.94％，每股虧損0.06元。

劍湖山營運主體包括劍湖山世界主題樂園及劍湖山渡假大飯店，前年主題樂園因三級警戒衝擊於5月中至7月中首度暫停營業，比較基期較低。去年在疫情相對趨穩，配合暑期旺季及國旅補助同步挹注，帶動第三季營運轉盈、全年虧損降至近17年最低。

展望後市，劍湖山規畫升級設施、創新展演活動，增闢環教綠意空間，並持續聯手國內外知名IP品牌推出集客性設施和主題活動，以創造營收動能。同時，規畫未來性沈浸式體驗設施、分階層分區調整營業場域，引進知名品牌進駐，以提升休閒遊樂品質。

此外，劍湖山將強化商品策略與品牌定位，推陳出新風格化餐宿主題開拓新客源，並翻轉既定經營模式，將遊樂事業多元化、主題化、百貨化、客製化。同時，整合相關企業資源，活化樂園閒置資產，建構分齡分眾友善遊憩空間，分階段開發新商品新市場新客層。

在疫情流感化且兔年春節連假長達10天，帶動民眾紛紛外出旅遊，劍湖山主題遊樂園春節連假入園人次上看10萬人次，園區內的劍湖山渡假大飯店平均住房率達逾9成，可望為首季營運增添柴火。