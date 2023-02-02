電子權值股今全力護航台股，半導體個股更是主力火種，台積電(2330)挾ADR上漲逾2%氣勢，今股價一度大漲逾12元、達542元，其後漲幅也多持穩逾2%；聯電(2303)開高走高、漲幅逾2%，重新跳回逾50元大關、股價最高逾50.2元；明(3)日法說即將當場的聯發科(2454)開高震盪，漲幅逾2.5%、股價最高達753元；鴻海(2317)則相對低迷，震盪於平盤附近。

電子股今為盤面主力部隊，元宇宙話題重燃，雪紅姨概念股喊衝，宏達電(2498)攻上漲停鎖住，威盛(2388)亦一度攻上漲停，威鋒(6756)盤中則大漲逾6%，此外，無端被捲入合作廠商捲入假交易風暴的全達(8068)更是無懼照樣漲停。除雪紅姨概念的元宇宙個股漲停外，包括驊訊(6237、揚明光(3504)、鈺創(5351)等也均大漲。

金融股今氣勢不差，國泰金上漲逾2%，國票金(2889)、王道銀行(2897)、三商壽(2867)、群益證(6005)等漲幅也落在1.5%~2%。

國泰投信董事長張錫認為，過去兩年外資賣超台股，近期外資回補台股只是冰山一角，預估外資只有回補過去流出的一半資金，對今年台股指數表現都將很有助益，惟外資大舉回補台股的力道將落在今年第四季，相對看好2024年股市表現。預期上半年台股指數可望介於14000~16000點；而下半年台股指數可望上看15000~17000點。

目前上半年多數財測依舊相對平淡，技術線型出現高檔迴轉線，短線上技術面操作為主，同時可留意強勢族群如半導體族群及能源等，傳產則可持續關注在大陸解封之後，有機會低檔反彈之產業，如原物料族群、觀光、內需股等。