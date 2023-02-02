2023年大陸各地政府重點關注哪些民生發展？隨著2023年省級兩會結束，各地政府工作報告中的民生實事清單受到外界關注討論，在陸續發布相關文件後，顯示養老服務、嬰幼兒托育、生育支持政策、就業等成為高頻詞。

尤其大陸在去年出現61年來首度的人口負成長之後，針對鼓勵生育與育而政策更顯重視。在減輕生育、養育和教育負擔方面，多地政策都提出要增加托育機構、嬰幼兒托位、學位等。

例如《河北省2023年民生工程實施方案》提到，創建標準化示範性托育機構300家；山西則提到每縣建設1所80至150個托位的示範性公辦綜合托育機構；《北京市2023年辦好重要民生實事項目分工方案》中則提到，支持有條件的幼稚園招收2到3歲幼兒，新增托位6000個。

多地也優化完善生育支持政策。其中四川提出發展集中管理運營的社區托育服務；寧夏則要完善三孩生育配套措施，試行戶籍生育二孩及以上家庭發放育兒補貼金制度。天津的20項民心工程中提到實施積極生育保險政策。

據中新網報導，在養老服務方面，河南政府工作報告中提到完成6萬戶特殊困難老年人家庭適老化改造；內蒙古則規劃新建鄉鎮養老服務中心和村級養老服務站2350個，對200所農村互助養老幸福院服務功能進行拓展提升。

由於2023屆全大陸大學畢業生預計達到1158萬人，年增82萬人，讓穩就業保就業至關重要。多地的民生實事清單中也都提到落實就業優先政策，「把促進青年人特別是高校畢業生就業擺在更加突出位置」。像是河北提出「全省城鎮新增就業86萬人」目標，上海則喊出「新增就業職位55萬個以上」的目標等。