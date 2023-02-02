周六是24節氣中的「立春」，天氣上的轉變也開始符合春天特性。天氣風險總經理彭啟明PO文，接下來將有「華南雲雨帶」快速通過，中北部轉多雲到陰；好消息是水氣減少，春天快來了。

彭啟明指出，今起東北季風略增強，不過冷空氣勢力不強，加上「輻射冷卻」作用被雲層、風勢抑制，低溫並沒有再下探，以台北氣象站為例，一早都還有18度左右，比起前幾天，乾冷大為緩和。

往南走，桃竹苗多雲到晴，白天稍有涼意。東北季風對中南部、東南部影響有限，一般平地或市區高溫，可來到25度左右，南部近山內陸有機會逼近30度，屬於比較悶熱。

周末因「華南雲雨帶」快速東移通過台灣中北部，將轉為多雲到陰，好消息是水氣有減少趨勢；南部雲量也多，降雨機率低。

彭啟明指出，目前看來大陸華南至長江一帶的水氣充沛，由於偏西風，水氣容易移往下游的台灣，東北季風、鋒面交替，會是未來的主要天氣型態，「也證明時序開始進入春天了」。