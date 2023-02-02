新內閣上任第一項任務就是發放6000元現金，目前財政部規畫3種領取方式，分別為銀行匯款入帳、ATM操作提領、郵局臨櫃辦理，但對無銀行帳號、不會用網路及ATM，或部分郵局服務不及地區的民眾而言，將難以領6000元。民進黨立委鍾佳濱、伍麗華呼籲行政院，應考量金融未普惠的偏鄉地區民眾需求，提高便民服務、照顧弱勢民眾。

鍾佳濱表示，以去年五倍券經驗來看，最終有高達5萬人未領取五倍券，其中很大一部分屬高齡族群，正是最需要領用，但卻可能因不善操作網路、機器而未領到的族群；他直言，此次行政院規劃的現金領取方式中，不論是「銀行匯款入帳」或「ATM操作領現」，對於無銀行帳號、不善使用網路及ATM的民眾而言，領取上將產生不小難度。

此外，他以屏東滿州鄉為例，當地鄉親只因終於設置ATM，就能開心到狂放鞭炮慶祝，可見部分偏鄉地區極度缺乏金融服務。他分析目前ATM分布，全台灣有三個鄉目前全鄉只有一台ATM可使用，另外像屏東崁頂鄉雖設有4台ATM，但平均每台要服務3818人，人數最多、全台最累。

他指出，郵局服務分布也未普及，像是花蓮縣萬榮鄉、屏東縣獅子鄉、臺東縣金峰鄉等完全無郵局駐點，該鄉民眾若要臨櫃申領6000元，就必須長途跋涉到其他鄉鎮才能領到錢，相當辛苦。因此，他建議行政院應該考量金融不普及地區，並提供額外協助。

伍麗華則指出，政府所規畫銀行匯款入帳、ATM操作提領等模式，能夠滿足8成民眾需求，剩下2成民眾則需要到郵局臨櫃辦理。但對於像花蓮縣萬榮鄉境內僅有一台ATM，屏東縣獅子鄉、臺東縣金峰鄉雖設有郵政代辦所卻沒辦理金融業務等原鄉來說很難領到6000元。

伍麗華進一步舉例說，屏東縣來義鄉面積約168平方公里，境內只有1間郵局、2處ATM據點；反觀台北市士林、北投、內湖、中山等4個行政區土地面積合計與來義鄉差不多（約164平方公里），境內則設有58間郵局、82個處ATM據點。兩者所能享有的金融服務資源差距可見一斑。

伍麗華建議，針對缺乏金融服務機構及提款設備的原鄉，協調中央部會及地方縣市政府，結合鄉公所、村里長及當地派出所，於造冊後在村（里）內擇定點發放，在將現金交給民眾手上時，能夠獲得民眾真心感謝的回應。