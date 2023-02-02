有PTT創世神之稱的杜奕瑾成立的「記者快抄」平台，去年因轉載1篇「在藝能公司被性騷擾」文章，提及某藝能公司主管提到演藝圈有潛規則，要求面試女子「想像你在做愛」等文字， 藝能公司控告杜涉嫌妨害信用，台北地檢署認為，該文是轉載其他網路論壇，無證據證明杜 與原PO有犯意聯絡，2日不起訴杜。

杜奕瑾因在台大資工二年級時，就舍架設BBS論壇「批踢踢實業坊」(PTT)。2017年杜自美國返台創設AI Labs「人工智慧實驗室」，還推出了「記者快抄」平台，以AI演算方式，把PTT上的熱門文章轉載並撰寫成新聞，刊登在「記者快抄」平台上。

據了解，2021年有網友在Dcard心情版PO文「在XXX藝能被性騷擾」，轉述朋友成為某藝能公司會員，但公司裡「老大」很喜歡吐槽，「外拍跟妓女一樣，都是付錢叫女的出來，只是一個是拍照，一個是做愛，而且誰知道外拍價碼開那麼高，腿是不是也開了」。

文章被轉PO到PTT，被點名的藝能公司憤而提告原PO者、轉貼回應網友及「記者快抄」負責人杜奕瑾，但檢方認為，文章內容屬可受公評之事，分別將網友不起訴或查無犯罪嫌疑簽結。

至於杜奕瑾部分，檢方認為，文章是從其他網路論壇傳出來，AI只是轉載抄寫，沒有證據證明杜和原PO有犯意聯絡，今依罪嫌不足，不起訴杜奕瑾。