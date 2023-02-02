擁有美豔外型與火辣身材的知名YouTuber奎丁，大學時期就被封為「輔大女神」，個性幽默直率的她YouTube上吸引63萬人訂閱，日前女星安于晴月初赴泰國跨年旅遊，遭當地黑警勒索事件鬧得沸沸揚揚，而奎丁也在泰國實測百貨公司櫃姐的態度差異。

奎丁過去曾做過相同的影片，測試台灣百貨櫃姐是否會因為顧客的穿著而態度有所不同，但隨著她在台灣辨識度越來越高，因此這次來到泰國實測，起初她先是穿著黑色連身T搭配灰色運動緊身褲，頭髮稍微凌亂綁著大腸圈，腳下則故意穿不同腳的黑白運動品牌拖鞋，以這身裝扮走進精品店，沒想到她一進門櫃姐便上前與她打招呼，全程溫和地向她介紹CP值高商品，這樣的態度讓奎丁尷尬直呼「我覺得她還蠻熱情」。

接著，奎丁畫上精緻妝容，穿著粉色細肩帶洋裝外搭灰色毛披肩，脖子上更帶著白珍珠頸鍊，甚至故意背著一顆LV包「全身上下加起來30幾萬」化身富家千金，不過這次走進店裡卻「完全沒人理我」，即使換到另一家櫃姐依舊沒主動上前「一定要主動問櫃姐才會理我」，而這結果也印證先前她台灣百貨的實測影片結果相同。

影片最後，奎丁針對實測結果解釋「當我穿得比較樸素，看起來比較不懂名牌的人，你對精品店其實就有一定的距離感，當你有那個勇氣踏進去，就是要一定買東西，櫃哥櫃姐就會鎖定妳」甚至會認為「妳一定要買人生第一個名牌包」，反之一身名牌的話櫃姐就會覺得「妳就是懂名牌的人，多介紹好像會讓妳有壓力」因此才沒主動上前。