曾是南韓元祖女團「Baby V.O.X」二代團的「Baby V.O.X Re.V」，當年找來了安珍慶、吳敏津、朴素麗、梁恩知、黃妍婧等人組成隊伍5人女團，紅極一時，但後來在團內原本相當活躍的主唱黃妍婧，卻在團體解散後嫁給了擔任男團伴舞的舞者，隨即淡出演藝圈超過11年。如今現況曝光也讓網友們相當意外。

黃妍婧當年在「Baby V.O.X Re.V」擔任主唱，以甜美可愛又性感的形象活躍於樂壇，團體在當時也造成轟動，但她們最後還是在合約到期後宣布解散，而大眾原本以為歌聲嘹亮的黃妍婧會以SOLO女歌手身分持續活躍，她卻選擇在2012年嫁給了曾為神話、東方神起、SJ等團體擔任伴舞的舞者結婚，婚後甚至改名成黃秀賢並離開演藝圈，讓粉絲們大感可惜。

如今11年過去，有網友發現黃妍婧近日開始經營起了社群媒體，創立YouTube頻道「옆집수현」（隔壁鄰居秀賢），不久前她也公開了自己退出演藝圈後的近況，透露自己後來轉職成為普通上班族，並在公司擔任經理一職，目前仍在職中。另外她在影片中，公開自己在家中為老公與孩子準備餐點的影片，真實又自然的模樣吸引不少人觀看。網友們也紛紛認為「離開娛樂圈認真過生活也蠻好的」、「真的好久不見」、「好真實的家庭生活」。