台北市交通事件裁決所今天公布第19次酒駕、毒駕累犯25人姓名、照片及違規事實。酒駕累犯2次18名、毒駕累犯2次1名、酒駕拒測2次1名、酒駕累犯3次5名，其中楊鐘霖酒駕拒測2次挨罰36萬元為最高，但楊等4人因罰鍰逾期未繳納，裁決所已全數依法移送法務部執行分署辦理強制執行。

北市公布25名「酒駕累犯」無碼照。（摘自北市交通局官網／楊亞璇台北傳真）

酒駕、毒駕新規去年3月31日上路，針對屢次酒駕、毒駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，於10年內第2次累犯，駕駛機車處罰鍰9萬元、駕駛汽車處罰鍰12萬元，累犯第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰9萬元，酒駕、毒駕拒測第2次者處罰鍰36萬，拒測第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰18萬。

北市公布25名「酒駕累犯」無碼照。（摘自北市交通局官網／楊亞璇台北傳真）

除以上罰鍰外，並得公布酒駕、毒駕累犯的姓名、照片及違規事實，及吊銷駕駛執照3年及參加道安講習，另處分吊扣該汽機車牌照2年，吊扣牌照期間不得使用該車輛。

北市公布25名「酒駕累犯」無碼照。（摘自北市交通局官網／楊亞璇台北傳真）

北市第19次公告酒駕、毒駕累犯名單計有25名，累計192名。酒駕累犯2次18名，包括劉建邦、廖珮伃、李許彰、蔡連熀、陳欣杰、賴柏丞、邱豐權、潘星光、邱德明、吳思翰、林德仁、陳柏諺、李建諭、鄭霈文、陳國揚、劉文聰、陳俊霖、黃偉晨。

北市公布25名「酒駕累犯」無碼照。（摘自北市交通局官網／楊亞璇台北傳真）

毒駕累犯2次1名：楊朝順；酒駕拒測2次1名：楊鐘霖；酒駕累犯3次5名則有蘇文良、李哲賢、吳德貴、陳佳明、蔡孟修。

裁決所說，本次公布名單包含1名女性廖珮伃，其餘24名男性，其中楊鐘霖為本次公布名單中處罰鍰最高者，酒駕拒測第2次者處罰鍰36萬元；陳國揚、劉文聰、楊朝順及楊鐘霖等4人因罰鍰逾期未繳納，裁決所已全數依法移送法務部執行分署辦理強制執行。

裁決所提醒，如酒測值達0.25mg／L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理。酒駕累犯資料已公告於交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區。裁決所呼籲，年節期間聚餐多，勿心存僥倖酒駕車上路，請找代駕服務、親友接送或搭乘大眾運輸，「喝酒不開車，開車不喝酒」以免觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。

民眾如對前揭事項有任何疑問，可至裁決所網站查詢（https://www.judge.gov.taipei/），或電洽裁決所服務電話02-23658270按9，或撥打台北市民當家熱線1999(外縣市02-2720-8889)，將有專人為您服務。

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