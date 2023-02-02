因疫情中斷3年的實體國際交流重啟！高雄醫學大學校長楊俊毓親自率領校院體系團隊，於1月29日至2月3日前往日本拜訪長野縣松本市政府、金澤醫科大學等市府、醫學單位，並與金澤醫科大學簽署合作備忘錄，為3月即將登場的台日國際學術研討會暖身。這次高醫體系的拜訪恰巧碰上日本10年來的最強寒流，但此次的交流也暖化了雙方之間的溫度。

高雄醫學大學校長楊俊毓親自率領的高醫大副校長吳登強、高雄醫學大學附設中和紀念醫院教授侯明鋒、高雄市立大同醫院院長傅尹志、醫務秘書陳崇桓、高雄市立小港醫院副院長洪志興、高雄市立旗津醫院院長蔡忠榮等人，到日本參訪，雖遇上日本10年來最強寒流，但一行人依然成功進行國際交流；日本方也出動大陣仗隊伍，松本市長、加賀市長、議長和議員們都親自熱情迎接。

此次拜訪的金澤醫科大學成立於1972年，和高醫大體系多年來建立良好的合作，此次雙方特別針對目前最受到全球關注的細胞治療與再生醫學領域簽訂合作協議書，而這次的合作研究目標之一是共同研發適合台灣族群以腫瘤新生抗原為基礎的癌症治療疫苗，雙方將以嚴謹的科研標準來驗證療效與安全性，促進尖端醫療生技產業之發展。

高雄醫學大學校長楊俊毓表示，過去3年因為COVID-19肆虐全球，造成各國實體交流中斷，僅能透過網路視訊進行國際間的醫學交流，比起面對面的實體交流，效益落差很大，因此高雄醫學大學醫療體系趁疫情趨緩，立即啟動與國際醫療接軌；而日本是台灣非常重要的合作夥伴，因此首發團就前往日本，除了親自邀約日本學者來台參與高醫大將在3月舉辦的台日國際學術研討會之外，此行也與金澤醫科大學簽署合作備忘錄。