新竹縣長楊文科順利連任後，今（2）日正式公布縣府人事異動，其中局處首長等一級主管就有6位出現異動，調整幅度超過1/3；楊文科表示，為推動縣政政策無縫銜接，近期調整人事名單，主要由縣府人員遷調，讓具相關專業能力且受到肯定的優秀人員陞任。

包括新聞處、警察局、消防局等局處在內，新竹縣府一部份局處人員已在年前進行調整，今日再公布最新人事異動，剩餘的16個局處中，有6位局處首長換人，分別為行政處、社會處、地政處、財政處、稅務局及交通旅遊處，幅度超過1/3。

楊文科表示，他能夠順利連任，就代表縣府團隊的施政表現深獲鄉親肯定，未來4年他會在第一任奠定的建設基礎上，讓新竹縣成為「科技首都‧幸福竹縣」，而為了讓縣政推動無縫銜接，此次人事調整主要由縣府人員遷調，讓具相關專業能力且受到肯定的優秀人員陞任。

楊文科強調，他尤其重視行政革新與簡政便民措施，為避免「淤泥效應」導致資源浪費、行政效率低落，要求各局處長要改進繁複表格、公文往返，減少不必要的文書流程，加強行政服務之品質及效率，讓新竹縣邁向更幸福、宜居的城市。

新竹縣府最新一波人事異動名單：

原行政處長邱俊良調任參議，職缺由簡任秘書周秋堯陞任

原社會處長李國祿調任參議，職缺由簡任秘書陳欣怡陞任

原地政處長魏嘉憲調任參議，職缺由副處長古瓊漢陞任

原財政處長黃國峯調任縣府簡任秘書並代理稅務局長，而原稅務局長彭惠珠調任參議，財政處長則由縣府參議梁淑惠接任

原交通旅遊處長游志祥將在6日轉任台中市政府，職缺由交旅處副處長戴志君陞任