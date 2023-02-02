科網類股中，小米漲近3%，騰訊漲1.2%，京東漲0.7%，美團漲0.3%，阿里巴巴漲0.2%，快手漲1.5%，嗶哩嗶哩漲0.8%。另外，港交所漲1%，匯豐控股以及中國移動都漲0.7%，建設銀行持平，友邦保險逆勢下跌0.8%。

澳門解封後訪客大增，有消息傳出，近日澳門博監局與賭場業者開會，擬徵收5%博彩稅金，博奕類股一片慘綠，像是銀河娛樂跌3.7%，金沙中國跌4.5%，澳博跌3%，永利澳門也跌逾2%。

熱門電動車族群漲跌互見，蔚來跌5%，小鵬跌逾1%，理想汽車則漲0.4%。

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