科網類股中，小米漲近3%，騰訊漲1.2%，京東漲0.7%，美團漲0.3%，阿里巴巴漲0.2%，快手漲1.5%，嗶哩嗶哩漲0.8%。另外，港交所漲1%，匯豐控股以及中國移動都漲0.7%，建設銀行持平，友邦保險逆勢下跌0.8%。
澳門解封後訪客大增，有消息傳出，近日澳門博監局與賭場業者開會，擬徵收5%博彩稅金，博奕類股一片慘綠，像是銀河娛樂跌3.7%，金沙中國跌4.5%，澳博跌3%，永利澳門也跌逾2%。
熱門電動車族群漲跌互見，蔚來跌5%，小鵬跌逾1%，理想汽車則漲0.4%。
在科網族群帶領下，恆生指數2日開高後，一度上漲至22,311點，隨即又拉回至平盤附近，目前在22,130.85點，漲58.67點或0.27%。同時，國企指數則在7,590.02點，漲29.62點或0.39%。
科網類股中，小米漲近3%，騰訊漲1.2%，京東漲0.7%，美團漲0.3%，阿里巴巴漲0.2%，快手漲1.5%，嗶哩嗶哩漲0.8%。另外，港交所漲1%，匯豐控股以及中國移動都漲0.7%，建設銀行持平，友邦保險逆勢下跌0.8%。
澳門解封後訪客大增，有消息傳出，近日澳門博監局與賭場業者開會，擬徵收5%博彩稅金，博奕類股一片慘綠，像是銀河娛樂跌3.7%，金沙中國跌4.5%，澳博跌3%，永利澳門也跌逾2%。
熱門電動車族群漲跌互見，蔚來跌5%，小鵬跌逾1%，理想汽車則漲0.4%。
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