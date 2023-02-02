前民眾黨立委蔡壁如昨接受專訪，呼籲民眾黨主席柯文哲要更明確表態參選2024，更爆料「馬路消息」指出駐美代表蕭美琴將是民進黨2024的副手人選。柯文哲今回應，表示不知情，「民進黨的家務事我怎麼知道？」但他也說，蕭跟民進黨主席賴清德的互補性滿高的。

柯文哲今天出席民眾黨新春團拜，針對蔡壁如認為他對選總統態度不明確，柯文哲聽聞後大笑幾聲，回應「這還不夠明確喔？要敲鑼打鼓嗎？」至於是否擔心被邊緣化、只能爭副手、行政院長，柯文哲說，藍綠兩黨的基本打法就是邊緣化柯文哲，這沒什麼奇怪，所以我們不能叫別人不能講話，但我們在做什麼事我們很清楚。

關於蔡壁如稱不會加入黨中央或競辦，避免雙頭馬車問題？柯文哲表示，蔡壁如已經說過，希望在體制外幫忙比較自由，而他也認為沒問題，讓蔡壁如擬一些計畫。

而關於蔡爆料蕭美琴會是2024的副手人選，柯文哲直言「我哪知道？民進黨的家務事我怎麼知道？」當被追問，蕭美琴是否能幫賴清德？他則說，「不曉得，互補性蠻高啦！」

而鴻海創辦人郭台銘傳出想組「非綠陣營」，柯文哲說，郭大年初一有聯絡他，但他要去美國，等二月中回台再聯繫。柯文哲也表示，不要用什麼打倒、非綠、下架啦，應該是怎麼做台灣會更好，他認為，負面力量不會讓國家更好，「我是不贊成選舉用什麼下架民進黨啦！」

至於國民黨是否有來積極接洽？柯文哲語帶保留地表示，不要說什麼積極接洽，「朋友那麼多，每天總會遇到。」當被問及，春節是否有和郭台銘、侯友宜見面？他則說，有打電話互相拜年，Say hello。

當被追問是否會和郭台銘、王金平合作？柯文哲僅說，「我會跟所有人合作！」