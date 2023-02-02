電競筆電部分，旗艦夢幻逸品Titan GT77 HX、Raider GE78 HX最高搭載GeForce RTX 4090 / GeForce RTX 4080筆記型電腦GPU，即日起開放預購；熱血電競Katana / Sword / Cyborg系列搭載GeForce RTX 4060 / GeForce RTX 4050筆記型電腦GPU，預計於二月中旬開放預購。

全新設計的Stealth 16 Studio、Stealth 14 Studio推出即榮獲CES 2023 創新獎肯定，採用鎂鋁合金材質打造輕巧且堅固的纖薄機身，提供純淨白、星空藍兩款質感色調選擇。其中，Stealth 16 Studio重量不到2kg，機身也僅有1.99cm。Stealth 14 Studio搭載獨家Vapor Chamber Cooler均溫板散熱技術，即使長時間遊戲，系統也能保持安靜和涼爽，不僅適合用於3A遊戲大作提供的華麗逼真畫面，多工處理運算任務也能順暢執行！

同樣獲得CES 2023 創新獎殊榮的Titan GT77 HX搭載i9-13980HX處理器及GeForce RTX 4090筆記型電腦GPU，透過獨家MSI OverBoost Ultra超增壓模式設計，能將處理器與顯示卡推升至250W的極致效能，或CPU自動視工作需求將8個效能核心維持在5.2GHz渦輪加速高時脈。此外，Titan GT77 HX配備全球首款4K/144Hz Mini LED面板，超過1000 nits超高亮度及擁有最高能處理1000分區調光，並符合DisplayHDR 1000標準認證，能提供極致真實的色彩表現，極速更新率能幫助玩家在分秒必爭的遊戲中取得快速反應。

全新創作者筆電Creator Z17 HX Studio搭載最新第13代Intel HX系列處理器及NVIDIA RTX 40系列顯示卡，搭配獨家Vapor Chamber Cooler均溫板散熱技術，更大面積的均溫板能有效降低溫度同時保持安靜，即便運行高負載需求的程式或軟體依然能提供穩定效能。