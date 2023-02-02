威力彩連續槓4期，今（2日）頭獎飆4.2億，春節加碼的360組大紅包，只剩最後32組，許多民眾都前往彩券行下注，盼望能夠一夜致富，奇門遁甲師黃濤分享方位開運法和招財小撇步，並且點名3生肖，屬鼠、雞、豬的人財運超旺，今日將有機會把大獎抱回家。

據《ETtoday新聞雲》報導，黃濤說，今日屬鼠的人吉星高照，帶有「六乙尊者」的財氣，屬雞的人為財官相生，屬豬的人則是金錢星磁場明顯，可好好把握機會把大獎抱回家。

黃濤指出，若時間允許，可在住家、公司或自己座位的「西方」放置陶土材質的聚寶盆，並在裡面放置5張2,000元鈔票或5張100元的鈔票外加5枚10元銀幣，接著紅包袋上方放入想買彩券的預算，放置半小時後就可出門購買。

黃濤提到，今日是「庚寅日」，若從家中往西方走約70公尺、700公尺、1,700公尺左右看到彩券行時不要猶豫，因這幾個方位有助招財運，黃濤也特別提到彩券行內有所謂奇門遁甲的「剋應」，如有看到穿著紅色衣服的女子或寸頭髮型的男子再進行購買，中獎機率將會大幅提升。