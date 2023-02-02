弘光妝品系學生用魚腥草做原料，鎖定戶外生活習慣研發洗沐用品。(弘光科大提供)

弘光妝品系學生用超酸的西印度櫻桃為原料研發保養品。(弘光科大提供)

弘光妝品系學生利用農家滯銷的月桃，研發洗護產品。(弘光科大提供)

弘光科技大學化妝品應用系科技組連續幾年，以農漁林業低經濟產能的廢棄物作為研發素材，萃取功效性成分研發製成保養品或洗沐用品。受到疫情啟發激盪，大四學生以魚腥草研發抗菌洗髮沐浴系列產品；學生更應用台灣荔枝果殼、高酸度西印度櫻桃，創生農作產品提升嶄新價值。

弘光化妝品系副主任許慈芳指出，今年科技組畢展主題「植續」，同樣使用農特產作為研發主題，並強調環境永續消費概念，延續過去經驗轉新創意價值，更注意到疫情改變生活使用模式研發抗菌類產品，提醒消費者清潔與保養並行的重要。

許慈芳說，「Hola Natural」這組學生使用魚腥草做原料，研發洗髮餅、沐浴片、洗顏粉、洗手油等產品。學生梁渝冰提到魚腥草是很常見的原料，具抗菌、抗發炎的效果，在疫情期間很受歡迎；鎖定戶外生活風格的使用習慣，以「洗沐無痕，回歸大地」為主題，利用無水配方設計低汙染產品。

梁渝冰表示，例如沐浴片體積小重量輕，包裝採用重複裝填設計無垃圾產生。在後疫情時代很符合民眾戶外生活型態的需求，因為環保永續概念的產品符應企業文化而獲選「O'right歐萊德」特別獎。

另外，「露凝香」這組則使用荔枝殼當成主要的原料，研發出化妝水、精華液等一系列的保養品。學生黃湘媛說，同組有位同學很喜歡吃荔枝，突發奇想用荔枝殼來製作，荔枝殼萃取後含有兒茶素跟單寧酸，具抗氧化跟保濕的效果，適合調製保養品，運用廢棄果皮創造出新價值循環再利用。