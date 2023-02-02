民眾黨派出前立委高虹安在新竹市長一役勝出，但在新竹市議會僅獲得2席，使得高上任後面臨朝小野大局面，但民眾黨籍議員李國璋、宋品瑩與部分藍營、無黨籍議員共7人再度成立「新民意問政聯盟」政團，盼協助高虹安推動市政，黨團辦公室招牌也已掛上。

新竹市本屆34席議員中，藍綠席次皆未過半，國民黨共12席再加上以無黨籍參選的余邦彥、陳啟源共14席，民進黨則有8席、時代力量3席、民眾黨2席、綠黨1席，加上無黨籍6席，而國民黨籍的余邦彥、陳啟源、林慈愛先前就已退出藍營黨團運作。

前議長謝文進於2009年，號召10位無黨籍議員成立新民意問政聯盟，2018年縣市議員選舉結束後，宣布完成階段性任務，該聯盟便解散。

這次由民眾黨議員李國璋、宋品瑩，國民黨籍副議長余邦彥、議員陳啟源與林慈愛，以及無黨籍議員孫鍚洲、鄭慶欽等人再度成立新民意問政聯盟。至於總召和副召由誰出任，李國璋表示，目前議員們行程忙碌，尚未開會討論，可能先由暫定宋品瑩任發言人，其餘將擇時開會定案。

李國璋表示，新民意問政聯盟成立宗旨有2，首先是是希望全力協助市府推動市政，其次也協助維持府會和諧，希望不要再延續競選期間政黨惡鬥的問題，在許多市政議題上，成員也不認為一定要有黨派之分。

李國璋也不擔心，向國民黨借將被外界視為「藍白合」，他認為合作並非壞事，市政議題不需分黨派，若把選舉議題無限上綱，很多事情將難以推動，只要議題合適，將優先與國民黨團合作，但包括民進黨團、時代力量黨團，也都有合作空間。

針對新民意問政聯盟的成立，民進黨團表示，尊重個別議員的決定，黨團總召陳建名則強調，民進黨也正積極爭取其他議員加入黨團運作，擴大監督力量，落實議員監督市政的責任。

至於3位國民黨籍議員加入新民意問政聯盟，國民黨團總召陳慶齡表示，尊重黨員的意志，相關情況也已經報給市黨部處理。

即將在下周布達的新竹市黨部主委李縉穎指出，首先，市黨部在過年前知悉此事，第一時間也與余邦彥副議長請教相關事宜，表達市黨部及黨中央並不樂見這種分裂的行為，議員有個人選擇意志，但仍希望他們能審慎評估。

此外，李縉穎也表示，關於考紀問題，去年底選舉期間，余邦彥和陳啟源出席高虹安造勢場合，基層民意及其餘黨籍議員確實還有相當大的反彈、不滿情緒也還在，這部分待市黨部新春團拜及布達後，將召開考紀會處理。