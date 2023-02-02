今天（2月2日）上午10時，胡鑫宇事件新聞發佈會在江西鉛山縣召開，發佈會上江西省、市、縣公安機關聯合工作專班及市縣相關部門，發佈胡鑫宇事件最新調查情況。警方坦承，曾4次搜索糧庫但未搜尋到遺體。

媒體質疑，胡鑫宇失蹤迄今超過百日，各方是如何開展搜尋的？鉛山縣縣委書記危岩表示，接到胡鑫宇同學失蹤的報警求助後，公安機關通過人像比對、調閱監控等技術手段進行了追蹤排查，組織發動了各級幹部、護山守林員、志願組織和廣大群眾，對胡同學可能出現的區域展開了持續的、不間斷的搜尋，但直到1月28日上午，仍沒有發現胡鑫宇同學。

危岩表示，這反映了在搜尋工作中對部分重點區域，沒有完全做到橫向到邊、縱向到底。對於社會各界的監督，政府誠懇接受。在開展搜尋工作的同時，政府一直保持與家屬溝通交流，及時通報進展情況。接下來，將進一步加大人文關懷，深入細緻做好後續工作。

江西省公安廳黨委委員、副廳長，二級警監警銜胡滿松表示，事件發生後，組織力量圍繞學校周邊畫定了589畝區域進行搜索，涉及居民區、單位的進行走訪、排查，還使用熱成像無人機。

胡滿松表示，糧庫與589畝公共山林臨近，與致遠中學直線距離266米，步行距離約400米，糧庫92畝，圍牆5米，內部主要區域監控，門衛24小時值守，有護院犬。開展4次搜尋，對糧庫走訪，全部建築物進行搜尋，包括附近玻璃廠等。