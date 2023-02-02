「給彰化市警察點一個讚，目擊公僕為民服務」1月31日16時37分彰化市曉陽街一輛小貨車拋錨，民族路派出所4名員警一起投入幫忙駕駛推車，奮力將重達2噸多的貨車推行上坡百餘公尺，以最快的時間，化解尖峰時段交通堵塞的危急，路過民眾都看得好感心，加油、還豎起打拇稱讚「真勇」，今天熱心人並將這段過程PO上網，讓人更多人知道「這是台灣的警察」，讓人紛紛點讚，留言看得能量滿滿。

彰化市曉陽街一輛小貨車拋錨，民族路派出所４名員警一起投入幫忙駕駛推車，奮力將重達2噸多的貨車推行上坡百餘公尺。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市曉陽街一輛小貨車拋錨，民族路派出所４名員警一起投入幫忙駕駛推車，奮力將重達2噸多的貨車推行上坡百餘公尺。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市曉陽街一輛小貨車拋錨，民族路派出所４名員警一起投入幫忙駕駛推車，奮力將重達2噸多的貨車推行上坡百餘公尺。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化分局民族路派出所於112年1月31日16時37分許接獲車輛在彰化市曉陽地下道內故障，無法開出地下道，巡佐廖啓仲、警員王凱俊獲報立即趕到現場了解，原來是鄧姓民眾所駕駛的小貨車，因排檔故障無法順利入檔，導致無法駛離地下道內，卡在車道上動彈不得，只得向警方求助。

彰化市曉陽街一輛小貨車拋錨，民族路派出所４名員警一起投入幫忙駕駛推車，奮力將重達2噸多的貨車推行上坡百餘公尺。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

因正逢曉陽地下道交通尖峰時段，若在原地等候拖吊車前來，恐會造成車流回堵，處理員警決定先將車輛以人力方式推出地下道，但小貨車上仍負載兩台重機車，重量過重，於是請當時所內員警集體動員前來支援推車，由巡佐廖啓仲在後方警戒並管制交通，警員王凱俊、林慶華、劉建宏、謝浩呈等4名員警合力推車，將重達2噸多的貨車推行上坡百餘公尺，才使地下道恢復正常通行。解圍後參與推車的員警們直呼好累，路過民眾也紛紛給員警加油打氣，稱讚員警「真勇」、「好強的肌力」、「太猛了」、「偶像」。

彰化市曉陽街一輛小貨車拋錨，民族路派出所４名員警一起投入幫忙駕駛推車，奮力將重達2噸多的貨車推行上坡百餘公尺。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

員警謝浩呈等也表示，平常勤餘有進行伏地挺身、舉啞鈴等重訓，增強肌耐力，駕駛遇到事故，車子在地下道拋錨，一定是驚惶、無助，能夠迅速幫忙解決難題，心裡非常開心。

彰化市曉陽街一輛小貨車拋錨，民族路派出所員警一起投入幫忙駕駛推車，奮力將重達２噸多的貨車推行上坡百餘公尺。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化警分局表示，員警積極為民服務，齊力解圍避免交通堵塞，除了有智慧也要有充足的體能才能順利完成任務，提醒用路人，上路前要檢查車輛狀況，定期保養。