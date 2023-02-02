緬甸軍政府政變滿兩周年，以美國為首的西方國家對緬甸祭出新的制裁措施。我外交部發言人劉永健今天表示，我國對於緬甸軍政府鎮壓民主派人士的作為表達關切並譴責，也將將持續支持國際社會針對恢復緬甸民主、保護人權所採行的相關決定與作為。

緬甸高階將領於2021年2月發動政變推翻民選政府，前緬甸實際領袖翁山蘇姬遭軍政府法庭起訴。軍政府承諾在今年8月舉行選舉，但是對政黨參選祭出嚴格要求，藉此使對手退出競選，以鞏固軍方執政權力。

劉永健說，緬甸軍政府原定將於1月31日解除國家緊急狀態，卻又再度延長六個月的緊急狀態。由於緬甸的人權議題未見改善，美國、加拿大、英國、澳洲等國已經相繼對緬甸祭出新的制裁，我國身為國際社會擁護自由、民主、和平等普世價值的國家，對於緬甸動盪局勢以及軍政府鎮壓民主派人士的作為，表達關切並譴責。

劉永健指出，外交部與我國駐緬甸代表處將持續關注緬甸的政治情勢，確保我國在緬甸的台商，以及僑民的人身安全，並將持續支持國際社會針對恢復緬甸民主、保護人權所採行的相關決定與作為。