此前就有人預測，英國經濟將陷入衰退，而且經濟狀況在2023年將比同水平國家更糟糕。英國央行行長貝利(Andrew Bailey)及其同事必須判斷，從2021年12月至今的升息行動，將產生多大的延遲影響。

失業率正接近自1974年以來的最低水準；但房市正快速冷卻；消費者和雇主的信心都很疲弱。

近期的公共服務部門的大罷工活動，也增添了經濟的悲觀情緒，英國也仍在對抗著脫歐和新冠疫情的影響。

在通膨從10月的11.1%創紀錄高峰之後，12月降到10.5%。BoE行長貝利說，物價上漲有望進入轉折點。

投資人基本上認為，英國央行在周四將再次升息50基點(2碼)，將銀行利率上調至4.0%，為自2008年以來最高水穩。不過仍有部分人認為，仍有較小的機率出現加息25基點。

聯準會在周三放慢升息腳步，升25基點，但表示，未來需要繼續的升息。

截至周三為止，投資人認為英國央行有3分之2的機率在六月將利率達到4.5%的峰值水準；而此前預測最大可能為4.25%。而更早在去年11月預測，利率將在5.25%見頂。

最新的預測，體現出市場普遍對利率峰值的預期下降。

英國央行也可能修正經濟預測，2023年經濟萎縮幅度將低於此前預測的1.5%萎縮。國際貨幣基金(IMF)在本周稍早表示，英國經濟在今年將萎縮0.6%。