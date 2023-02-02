新北少年警察隊獲教育部頒發「111年全國中輟預防業務」績優單位。（新北市少年警察隊提供）

新北市少年警察隊長期致力於協尋及輔導中輟生，獲教育部頒發「111年全國中輟預防業務」行政機關組績優單位，昨（1）日在新北市政會議中獻獎給市長侯友宜，這是少年隊連續3年獲頒此項獎項，更是這次新北市政府唯一獲獎的行政機關。

少年隊長林柏宏表示，中輟生的成因複雜，而警察扮演的是家長及學校的後盾，尤其學校及家長對於中輟學生校外交往狀況通常難以掌握，因此，必須透過警察社區訪查機會，才能有效發掘這些學生的問題，經由各項勤務作為，去斷絕可能潛在誘因，並提供適當正向活動，建立正確交友觀念，才能讓學生回歸校園。

少年隊長期與教育局及各級學校合作，除每月透過中輟生聯繫會議針對特殊個案提供協處外，另外對於國小新生未入學失蹤個案，則多次透過偵防手段，在有限時間內尋獲到中輟失蹤學童，確保其平安，倘發現須保護個案，則配合社會局協助安置，充分發揮資源整合功能。

日前國小新生小玲（化名）的母親因遭通緝，為躲避警方查緝，與男友租屋於苗栗，致小玲無法就學，少年隊尋獲小玲時，母女正以泡麵裹腹，後經少年隊通報社會局，以保護為優先將小玲安置，期望能給小玲一個穩定就學環境。

新北市警察局表示，少年隊近年來推動多項預防少年偏差行為工作， 深入校園與國中校方高關懷班學生直接接觸，同時邀請司法及保護少年工作者與少年面對面談心，透過課程及關係建立，已逐漸看到學生穩定狀態，是學校與少年隊共同合作所呈現的成果。