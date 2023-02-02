台北龍山寺前一名胡姓街友因對在該處化緣的比丘尼不滿，竟二度出言侮辱她「來相X，要來開房間了」、「來我家睡，我一晚給你5000元要不要」，甚至恐嚇她「我要是不爽把你打死跟你說」，過程全被比丘尼錄下並報警提告。法官依犯恐嚇危害安全罪，判處胡男拘役15日，得易科罰金；又犯誹謗罪，判處罰金8000元，得易服勞役，可上訴。

據判決書指出，胡男經常在北市萬華區「龍山寺」前人行道乞討，對亦常在該處化緣之比丘尼不滿，2021年12月某日下午，胡男對比丘尼先以「我們兩人要來相X，要來開房間了」「你在怕三小啦，我們又沒有相X過你是在怕三小」等語羞辱，復以「尼姑性騷擾我，尼姑」、「尼姑被性侵害囉」、「來我家睡，我一晚給你5000元要不要」等不實事項指摘比丘尼，再以「我要是不爽把你打死跟你說」等將加害生命、身體、健康之事恫嚇她，事後比丘尼報警處理，警方通知胡男到案說明。

沒想到胡男仍不知悔改，幾日後又以「神經病發作」、「可以X我娘嗎」、「這個人不是人」等語辱罵必丘尼，復以「出家師啊，妳都騙人，出來就騙人騙到現在已經2年半你要死嗎」、「龍山寺尾巷子口有一個出家女師父在這邊招搖撞騙」、「穿著出家眾的衣服在台灣撞騙，騙錢」等不實事項指摘比丘尼，比丘尼再度報警提告。

胡男於警詢時辯稱，自己是對老天講話，但法官不採信其說詞。法官審酌胡男為智識健全之人，縱不滿比丘尼，仍因理性處理，竟率爾恐嚇、誹謗犯行，不但無助於釐清是非，反影響社會治安，造成比丘尼心生畏懼且名譽貶損，所為實應非難，依犯恐嚇危害安全罪，判處胡男拘役15日，得易科罰金；又犯誹謗罪，判處罰金8000元，得易服勞役，可上訴。