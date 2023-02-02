白歆惠外型亮眼，以模特兒身分出道，接著轉戰演藝圈，還一度入圍金鐘視后，精湛演技備受肯定，事業有成的她，與前球星毛加恩7年戀情備受關注，不過7年前嫁給香港富商唐堂後，便淡出演藝圈，鮮少公開亮相，如今近況也隨之曝光。

白歆惠擁有姣好容貌及171公分的高挑好身材，出眾外型在模特兒界便打響名號，轉戰演藝圈後演出《惡作劇之吻》、《命中注定我愛你》等膾炙人口的作品，相隔4年更以《閃亮的日子》入圍金鐘視后，此外，主持方面也繳出亮眼成績單，朝全方位發展，除了演藝事業，與前球星毛加恩戀情也成為外界焦點，未料交往7年最終以分手收場，據悉白歆惠一度為情所傷，難過到暴瘦5公斤，連父親都為她抱不平，在酒醉中對男方撂下狠話「要殺了那傢伙」。

結束這段刻苦銘心戀情後，白歆惠與香港富商唐堂傳出戀情，兩人交往4年後，於2016年傳出未婚懷孕的消息，接著便步入禮堂，她也隨丈夫搬至香港定居，逐漸淡出演藝圈，鮮少公開亮相，僅於2019年返台出席活動時，鬆口已經升格為二寶媽，不過相當注重家人隱私的她，從未公開家人面貌，鮮少將私生活公諸於世的她，臉書近況停留在前年二月要過農曆年的PO文，此後便未再更新，據悉如今重心放在家庭上，過著相夫教子的低調生活。