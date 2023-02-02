據央視新聞報導，今天（2月2日）在胡鑫宇事件調查情況發佈會上，江西省公安廳指導組組長胡滿松通報，事件發生以後，曾圍繞學校周邊畫定了589畝的野外公共山林區域，進行了細緻的搜索。對校外區域涉及到單位、居民區的，採取了走訪排查相結合的方式進行搜尋，並發動單位、居民自行排查。此外，警方還使用熱成像無人機對該片區域進行搜尋，均未見異常。

胡滿松表示，發現屍體的糧庫所在位置與589畝的野外公共山林區域鄰近，與致遠中學胡某宇宿舍直線距離為226米，步行距離約400米。該糧庫佔地面積92畝，圍牆高約5米，內部主要區域裝有視頻監控，門口有門衛24小時值守並養有護院犬，未經許可，禁止進入。

胡滿松表示，警方先後於2022年10月20日、21日以及11月26日、27日開展了4次的搜尋，對糧庫進行了走訪，並對全部建築物內部開展了搜尋，也對糧庫旁的玻璃廠廢棄廠房進行了搜尋。但胡鑫宇的屍體縊吊地點位於院內約9300平方米樹林區域內，未搜尋到位。

胡滿松表示，2022年11月27日下午搜尋時，走訪民警在完成該單位內東北側廢棄宿舍搜尋工作後，前往事發現場附近的樹林窪地時，該區域植茂密，未發現異常情況，也就沒有繼續深入搜尋，而是要求該單位繼續開展自查工作，發現異常情況後要及時報告。

胡滿松表示，以上情況說明警方工作還存在不足，將舉一反三，進一步改進工作。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。