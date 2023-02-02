兔年一開春，OZI與師弟鶴The Crane兩人的歌唱事業都有新嶄獲，OZI的個人巡迴演唱會「ADICA」，即將在今年3月4日在台北流行音樂中心登場，門票即起開賣，鶴The Crane發行的新專輯《TALENT》，近來也傳出好成績，本報邀請這對麻吉師兄弟進棚拍攝星辰表（CITIZEN）時尚專題，在鏡頭前展現好哥兒們的默契，合體詮釋酷帥的潮風時尚。

OZI（右）即將在3月開演唱會，鶴The Crane也推出新專輯，兩人在歌唱事業都有嶄獲，戴星辰表CITIZEN帥氣入鏡，詮釋潮風時尚。（JOJ PHOTO攝，專題企畫／中時時尚，服裝提供／PAUL SMITH）

OZI和鶴The Crane兩人的默契與好交情，可以從攜手合作創作〈The Dragon Song〉（龍之歌）看出端倪，新曲創作的發想原本只是遠距尬聊，兩個大男孩一聊到喜歡的電玩遊戲〈艾爾登法環〉，更是一發不可收拾，決定以遊戲中英雄屠龍、冒險追求愛情的故事創作新曲。

「我們尬聊時，OZI正在買炸雞，他一邊排隊一邊哼曲創作，短短20分鐘就完成曲子的主弦律。」鶴The Crane笑說，言談之間流露出對師兄OZI的崇拜與讚歎，「我負責的副歌就耗時比較久，大概花了我20 天！」

另一個默契則是兩人身上的刺青，OZI笑說，他的手臂刺有動漫《火影忍者》宇智波鼬的烏鴉，還加上血輪眼，情境非常動漫，而鶴TheCrane則在手臂刺上他最愛的仙鶴，仙氣飄飄，「這證明了我們兩個都很愛鳥！」說完，兩人還當場秀出手臂上的刺青，彼此評比一番。

星辰表CA4534-81X 咖啡棕色表盤光動能計時碼表，1萬6900元。（CITIZEN提供）

這回受邀進棚拍攝，正因為兩人的好情誼，讓棚內笑聲不斷，OZI和鶴The Crane試穿新裝、搭配CITIZEN腕表時，不時會給對方一些時尚建議，或是不吝報以掌聲與讚美，兩個大男孩惺惺相惜，頗有英雄惜英雄之感。

對腕表頗有研究的OZI，選擇佩戴CITIZEN雨林綠表盤光動能 CA4536-86X 計時碼表，是亞洲限定的獨賣款，光動能在充滿電後可連續運作9個月，鶴The Crane則佩戴紅色表盤NJ0153-82X機械表，金黃色不鏽鋼表殼搭配酒紅色表盤，風格鮮明且搶眼，師兄弟一紅一綠的對比搭配，充滿年節的喜慶感。

星辰表藍色表盤NJ0151-88L機械表，1萬3800元。（CITIZEN提供）

星辰表CA4536-86X雨林綠色表盤光動能計時碼表，1萬6900元。（CITIZEN提供）