25歲香港女星黃婧靈（波波）擁有甜美臉蛋和36E傲人上圍，她雖出道不久，就被港媒封為是無線高層曾志偉力捧的新一代波神。近日她網上曬近照，表示很喜歡自己的平肩毛衣顏色和新髮色，但更吸睛的是她超有料的突出上圍，引來網友讚嘆：「好澎湃」。

1998年出生又有36E傲人身材的黃婧靈近年備受矚目，先前她主持性教育節目，大膽分享自己對性知識的看法，被網友封為「TVB新一代性女」，沒想到太受歡迎的結果被瘋傳遭其他主持人排擠，相約外出都刻意忽略黃婧靈，恰好在此時，黃婧靈在社群網站發文，寫下：「不管做什麼，不同人會有不同的聲音，最重要清楚自己的位置和想法，不壓抑，我只順我天性，寧願獨處也不強融，寧可孤獨也不違心，我想的事少，過簡單的日子，做最簡單的人。」

對於是否被霸凌排擠，黃婧靈受訪時第一時間強調只是「文青魂」上身才發文，跟身邊的同事處的很好，駁斥外界謠言，事後她更再度發文，強調：「謝謝大家關心，我真的沒有被人排擠，只是看到幾篇文章覺得很有意思才寫出來」。

常在IG分享近況的她，過年前曾發文：「終於農曆三十（日），過年真的好多工作，希望今年會是好的一年」，接著曬出多張走春的美照，展現出她凹凸有致的身材和一雙美腿，招牌上圍特別引發關注，網友留言說：「太美了，美麗的女神」、「波霸美女」、「人如其名」、「鎖骨也很美」。