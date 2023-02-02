據湖北省經濟和資訊化廳發布水泥錯峰生產通知，要求境內所有水泥熟料生產線都應進行錯峰生產，除了A級水泥廠全年錯峰生產天數不得少於30天之外，績效分級達到B級錯峰生產天數不得少於42天，被工信部評為綠色工廠的水泥生產企業的水泥熟料生產線全年錯峰生產天數不得少於45天，其餘水泥廠錯峰生產天數不得少於60天。

亞泥湖北亞東日產5000噸熟料產線兩條、黃岡年產水泥200萬噸及武漢亞鑫日產熟料4000噸，2024年還將有年產200萬噸研磨廠會在首季投產。