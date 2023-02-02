台北市去年Q4房價漲至106.6萬元/坪，較Q3上漲1萬元/坪、季漲幅約0.95％，房價連六季改寫歷史新高；與前年同期相比，房價上漲11.5萬元/坪，年漲幅12.1％。新北市Q4新建案房價上升到48.2萬元/坪，較Q3漲1.3萬元/坪、季漲幅約2.8％，房價連續五季創新高；較前年同期，上漲4.5萬元/坪，年漲幅約10.3％。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，儘管北市房價季漲幅縮小，去年Q4大同、南港新建案均價仍紛紛跨上9字頭，與均價7字頭的萬華、文山拉開差距。且因接下來市中心還有多宗高價指標案將進場銷售，就目前觀察，北市房價仍具備上漲動能。

新竹地區去年Q4房價漲至37萬元/坪，雖較Q3僅小增1.3萬元／坪、季漲幅3.6％，但若是與前年同期相比，房價已漲了9.8萬元/坪，年漲幅約36％，直接讓其他縣市看不到車尾燈。而在去年Q3新建案均價還可見1字頭的竹縣關西，Q4均價已攀上2字頭，意味北北桃竹四大都會區新建案的1字頭房價已成為絕響。