行政院長陳建仁借調爭議延燒，國民黨發言人蕭敬嚴上午批評，陳早已逾退休年齡，是中央研究院延長聘任的特聘研究員，不得借調其他機構，陳為一己後路與私利，成全國「唯一」例外借調出任行政院長，怎讓其他公務人員心服口服？

蕭敬嚴表示，《中央研究院研究所組織規程》規定，「特聘研究員之聘期至年滿65歲止」，超過65歲就是延長聘任。而中研院另訂《延長服務案件處理要點》，又規定，「研究員延長服務期間，不得借調其他機構」。

蕭敬嚴說，陳建仁在中研院特聘研究員身分「超過65歲就是延長」是事實，而延長服務期間，不得借調其他機構等規定不止見諸中研院，也幾乎是全國所有公務人員、公立大學教師都有相關規定。

中研院解釋，陳建仁2020年才「新聘」為基因體中心特聘研究員，並非延任，未違反延長服務規定。蕭敬嚴反問，中研院難道是說逾65歲以上聘任的特聘研究員都可自由借調？那原規定意義何在？2020年聘任是否就在鑽規定漏洞？

蕭敬嚴說，陳建仁在學界25年，含這次出任行政院長竟已被借調6次，外借時間累計達12年，等於任職學界近半時間都在替其他單位工作，怎可能專心研究？如今身為行政院長還帶頭違規、投機取巧，為台灣學界和政壇立下最壞示範。

外界陳建仁新內閣質疑聲不斷，國民黨上午舉辦記者會，再點名經濟部長王美花、數位發展部長唐鳳、新任僑委會主委徐佳青不適任。

副發言人陳暉表示，王美花2022年1月公開「賭雞排」，稱台灣不會停電，還說2022不缺電，但當年3月3日全台大停電，影響549萬戶，2022年1至6月配電系統事故停電次數更達3794次，請問雞排賭約何時兌現？

此外，陳暉指出，數位發展部拿約200億元預算，竟只開發出外送平台點餐系統，但全國逾2300萬筆戶政資料洩漏至今近80天，數位發展部提供了什麼協助？做了什麼資安升級？唐鳳不要只會吃麵線，把數位發展部變外送發展部。

蕭敬嚴則說，徐佳青過往在提及823砲戰紀念日時，稱「823不就是國民黨跟共產黨打仗嗎，若這些去打仗的人，是以犧牲台灣人民的性命，來換取國民黨的性命，這樣子的紀念有意義？」

蕭敬嚴質疑，徐佳青對為國、為民犧牲的國軍毫無尊重，又缺乏國家意識稱台灣士兵為國民黨犧牲不值得紀念，怎能真心為僑胞服務？

國民黨發言人林家興表示，若新內閣閣揆品德操守有爭議，經濟首長無法處理最基本的能源問題，僑務委員長沒有國家認同難以凝聚僑胞、數位首長放任民眾個資繼續外洩，新內閣尸位素餐，民眾如何有信心台灣會更好？