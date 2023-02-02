旅宿業限用一次性備品七月上路，為響應政府環保政策，新竹老爺攜手在地店家春室GLASS STUDIO推廣再生循環推出「老爺循覓趣」住房專案，雙人雅緻客房每房3,699元起，專案不包含一次性使用塑料包裝備品牙刷、刮刀、浴帽、梳子、清潔沐浴組等，再加贈春室雙人玻璃攪拌棒DIY組及再生玻璃紀念幣乙枚，盼能藉由綠色住宿鼓勵民眾響應綠色消費，並透過有趣又實用的DIY體驗體驗再生循環理念及樂趣，官網訂房另享高鐵車票8折優惠。

新竹老爺酒店去年榮獲環保標章旅館，也是新竹市第一家五星飯店通過認證，以行動支持環保，從客房、餐飲服務等住宿體驗環節中，用具體行動持續落實永續旅遊意義。房內更長期放置環保提倡卡，鼓勵續住不換床單、避免水資源浪費，館內餐廳皆通過綠色餐廳認證，優先使用在地食材，縮短食物里程減少碳足跡，用餐不提供塑膠吸管、一次性餐具等環保相關措施。

春室GLASS STUDIO從新竹發跡，於春池本業回收玻璃起家，深信循環經濟與環境共生的價值，更致力將重複利用、可回收再製的思維注入日常，秉持這樣的信念經營。新竹老爺酒店表示，飯店與春室皆推廣永續，因共同信念而促成這次合作，入住「老爺循覓趣」住房專案，可獲贈春室雙人玻璃攪拌棒DIY兌換券及再生玻璃紀念幣乙枚，週二至週日可至店家預約體驗玻璃循環DIY的樂趣。