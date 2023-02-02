東區兩大強權塞爾提克與籃網正式交鋒，不料首節打完竟然就進入了垃圾時間？綠衫軍靠著單節8記三分球，第一節結束取得了46比16、高達30分的誇張領先，讓比賽就此沒有懸念，最終塞爾提克以139比96擊退籃網，連同季後賽在內已經取得雙方對戰的10連勝。

The Celtics tonight:



— 46-point 1st quarter

— 139 total PTS

— 10 straight wins against the Nets

— Beat the 4 seed by 46 PTS



Their 2 best players didn’t even play in the 4th quarter. pic.twitter.com/LF3yj8Fklz — StatMuse (@statmuse) February 2, 2023

綠衫軍防守支柱史馬特（Marcus Smart）因傷高掛免戰牌，籃網杜蘭特（Kevin Durant）、班西蒙斯（Ben Simmons）也持續缺陣。塞爾提克首節就火力全開，塔圖（Jayson Tatum）手感火燙轟進4顆三分球拿下18分，另一位得分箭頭傑倫布朗（Jaylen Brown）也有12分進帳，首節經過了6分多鐘，籃網全隊一共只攻下4分，首節打完以16分作收，甚至比塔圖一個人的單節得分還低。

這場比賽也讓厄文（Kyrie Irving）獨自帶隊的能力再度受到質疑，此戰他攻下全隊最高的20分外加4籃板、4助攻，無法避免籃網遭到綠衫軍屠殺，卡麥隆湯瑪斯（Cameron Thomas）攻下19分、喬哈里斯（Joe Harris）4顆三分球獲得12分，全隊僅這3個人得分上雙。

籃網越打越洩氣，塞爾提克末節收起雙探花等主力擺上替補練兵，一度再將領先優勢擴大到49分，最終綠衫軍以139比96屠殺籃網，包含上賽季季後賽遭到橫掃在內，籃網已經苦吞對戰綠衫軍的10連敗，上次對戰塞爾提克取勝已經是前年11月25日，當時哈登（James Harden）仍在籃網陣中。