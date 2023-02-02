4年前尋求幫助喊交棒？被徐巧芯爆敬酒喊「未來的立委」 費鴻泰回應了 @ChinaTimes ​

國民黨台北市議員徐巧芯宣布投入北市松信選區立委初選，並透露黨內對手、現任立委費鴻泰四年前尋求她支持時，曾承諾未來會交棒給她，如今這個承諾「看起來無法繼續進行」。對此，費鴻泰昨(1)日表示，尊重任何人的發言，並表示國民黨會有遊戲規則，若不是他出線，他也一定會支持。費鴻泰說他在國民黨最艱困時都打敗對手，並強調他只爭取選民的支持，「我的競爭對手永遠只有我自己」。

徐巧芯昨透露，費鴻泰曾承諾未來會交棒給她，雖然這個承諾「看起來無法繼續進行」，但她不會太介意，「互相尊重，一起好好競爭」，對此，費鴻泰昨在政論節目《頭條開講》中表示，尊重任何人的發言。至於徐巧芯喊話稱她有能力擊敗民進黨對手，費鴻泰表示，他在國民黨最艱困的2016年以及2020年都打敗對手，且每個禮拜六日都在市場服務，28年沒有停過，所有會勘、協調會都自己參加，費強調，他只爭取選民的支持，「我的競爭對手永遠只有我自己」。

費鴻泰指出，他年輕時被提拔，現在還是不斷提拔年輕人，對於他的選區議員包括王鴻薇、秦慧珠、徐巧芯等，碰面時經常會要他們好好加油。費鴻泰提到，國民黨離立院過半差20席，因此要思考整體戰力怎麼打，他認為只有大家團結共好，才有機會打贏2024年總統選戰以及立院拚過半。

「一個人輸贏是立院其中一席，沒有那麼了不起」，費鴻泰強調，國民黨在總統選舉選贏跟在立院席次過半，才是最重要的，國民黨執政或非綠執政，兩岸才不會有戰爭，人民才會有好日子。費鴻泰說個人真的不重要，且國民黨會有遊戲規則，按照遊戲規則，誰出線他就恭喜誰，若不是他出線，他也一定會支持，並希望這次總統提名、立委提名，不要讓選民傷心。至於是否已進入協調階段？費鴻泰表示，目前還沒開始，且得要經過中央黨部討論，送中常會通過，地方縣市黨部執行。