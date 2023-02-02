2023港都「老四川盃」全國青少年棒球錦標賽28日開打，為期5天的賽程，總冠軍最終於1日由台北市長安國中奪下，而台中市的中山國中則奪下亞軍。賽中雙方隊伍賽況激烈，首戰由中山國中拿下第1分後，雙方呈現拉鋸戰況，一路僵持到延長賽後，最終由長安國中以5比4戰勝中山國中，奪下冠軍。

老四川盃4強賽1日開打，由屏東鶴聲國中與中山國中先行上場開戰，前4局都由鶴聲國中占上風，但在5局上時賽況卻戲劇性變化，中山國中靠著連續安打將比數翻轉成4比2，又再6局上靠著安打及失誤再拿下1分，最終中山國中以5比2戰勝鶴聲國中挺進冠軍戰。

而長安國中則是對上南投中興國中，首局中興國中靠著安打及犧牲打攻下1分，下半局長安國中則是利用對方的保送和失誤攻下2分，扳回領先局面，3局下半北市長安國中火力全開，靠著安打及對方投手的不穩攻下6分，將分數拉開到9比2；雖然中興國中在第5局靠著安打和失誤追回3分，仍無法挽回局面，最終長安國中以9比5擊敗中興國中，晉級冠軍戰。

冠軍賽的戰況更是激烈，首局中山國中先是靠著安打的串連，攻下本場第1分，但長安國中很快在3局上靠著安打串連下扳回局面，以2比1暫時領先，直到5局下半中山國中才靠著連續安打將比數追平；兩方人馬正規7局打完後，仍然不分勝負；因此來到延長賽，先攻的長安國中靠著犧牲觸擊以及連續安打得到了3分，而下半局中山國中雖追回2分，但仍與冠軍猜身而過，最終長安國中以5比4戰勝中山國中。