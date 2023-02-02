新北市中和分局中原派出所張姓員警去年3月間執勤時，發現懸掛假車牌的賓士車，上前盤查時，賓士車卻加速逃逸，直至困在路口無法動彈，賓士車未衝撞行人或車輛，但張員見狀仍朝小客車後方連開3槍，造成後座的鍾姓男子頭部中彈，送醫不治，新北地檢署今依過失致死罪起訴。

起訴書指出，張員去年3月10日晚間執勤時，見到林姓男子駕駛的賓士車懸掛偽造車牌，上前欲攔檢，對方卻加速逃逸，在中和多處道路逃逸追捕，林男直至駕駛到中和景平路時受困車陣中才停止。

張員明知賓士車未對巡邏車或行人衝撞，仍貿然朝賓士車後方擋風玻璃連開3槍，不慎擊中鍾男頭部，造成他受有頭部盲創性槍傷、顱枕骨骨折、顱內出血等傷害，送醫不治。

檢方依據相關證人證詞、案發地點監視器畫面等，認為林男雖不服攔檢盤查、駕車逃逸，但沒有對巡邏警員或路人衝撞或攻擊，張員也沒有受到任何立即危害，如果要執行逮捕，應該審酌用不致危及人命的方式達成，貿然朝後擋風玻璃擊發3槍，不慎造成鍾男死亡，有違比例原則，顯有過失，因此依法起訴。